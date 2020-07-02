Тумусов объяснил, почему Россия — лучшая в создании лекарств против вирусов

Россия всегда была лучшей в создании лекарств и развитии биотехнологий, поскольку в стране очень хорошая наука. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Федот Тумусов.

Россия поможет другим странам

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили об экспорте препарата для лечения COVID-19 «Авифавир» в Белоруссию и скорых поставках в Казахстан. При этом в организации отметили, что ведутся переговоры с рядом государств Латинской Америки, а также интерес к лекарству возник у стран СНГ и Ближнего Востока.

«C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира» (компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российский препарат уже прошел клинические испытания и доказал свою эффективность в лечение инфекции. Он получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Научно-технологический прорыв

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что появление лекарства против коронавируса у России — не что иное, как научно-технологический прорыв.

«Во-первых, мы доказываем, что находимся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Во-вторых, сначала мы обеспечим свои потребности, а только потом будем экспортировать препарат в другие страны. Получается, что мощности производства этого лекарства позволяют это делать. Мы лучшие и всегда были ими в создании лекарств и развитии биотехнологий. У нас хорошая наука, которая быстро разобралась в геноме этого вируса и технологиях его лечения», — заявил Тумусов в беседе с ФАН.

Этот препарат необходим для лечения инфекции, но ее дальнейшее распространение зависит от каждого из нас, говорит парламентарий. Россия должны беречь себя, начиная от мытья рук и заканчивая ношением масок.

«Кардинальные перемены в борьбе с коронавирусом наступят, когда появится эффективная и безопасная вакцина. При вакцинировании 50% населения появится коллективный иммунитет. Тогда можно сказать, что наступил перелом в войне с вирусом», — сказал собеседник ФАН.

Перспективы препарата на рынке

В силу того, что препарат оказывает только лечебный эффект, его применение повлияет на длительность заболевания и смертность, а никакого влияния на распространение вируса он не окажет, объясняет замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Вопрос состоит в том, понадобится ли странам этот препарат. Намерения у РФ, несомненно, благие, но здесь играют роль чисто рыночные механизмы. Может быть, конкуренты предложат меньшую цену или более эффективный препарат. В данном случае пока рано говорить, какое место на мировом рынке российское лекарство займет», — отметил Покровский в интервью ФАН.

Вирусолог рассказал, как сравниваются несколько препаратов разных производителей. По его словам, для исследований берутся несколько групп людей.

«Первая группа пациентов получает один препарат, а вторая — другой. Причем врач не знает, кому какое лекарство дает. Потом идет анализ результатов по этим людям. После этого открываются данные по тому, какой препарат оказался лучше. Это так называемое двойное слепое исследование. Так или иначе, врачи могут быть заинтересованы в определенном препарате, а поэтому опыты проходят таким образом», — добавил он.

Ранее медики выдвинули теорию о том, что коронавирусная инфекция может являться сосудистым заболеванием, а не респираторным. Специалисты пришли к таким выводам в ходе изучения симптомов опасной инфекции при тяжелом течении болезни. Исследованием этого вопроса занимались швейцарские ученые из Университетской больницы Цюриха.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом произошли в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По состоянию на 2 июля в России выявлена 661 тысяча человек, зараженных коронавирусом. Около 9,6 тысяч скончались. Примерно 428 тысяч россиян полностью выздоровели.