Зосима Пчельник: что за праздник, приметы и поверья, что нельзя делать 2 июля

Память раннехристианского святого Зосимы Аполлониадского Русская православная церковь чтит 2 июля (19 июня по старому стилю). Святой родился во Фракии в 89 году. Приняв христианство, Зосима оставил военную службу и посвятил себя делам веры. По доносу он был арестован, подвергся мучениям, но отказался отречься от Христа. Тогда Зосиму заточили в темницу, а затем казнили.
На Руси святой Зосима считался покровителем пчел и урожая меда, поэтому его называли Пчельником. Праздник получил название Зосима Пчельник, люди заметили, что, начиная с этого дня, пчелы начинают приносить в ульи нектар, из которого вырабатывают мед.
Согласно традиции, в этот день надо хвалить пчел, а также ни в коем случае без надобности не беспокоить ульи.
Пчелам в этот день говорили:
«Пчелиный рой — гуди, в поля лети! Домой возвращайся — медок неси!»
В этот день по традиции на удачу закапывали в землю небольшой горшочек с медом прошлого урожая, это была «взятка» матушке-земле, чтобы не оставила заботами.
Приметы на Зосиму Пчельника
— Пчелы летят к своему улью — к дождю.
— Пчелы спрятались в улье — к жаре.
— Пчелы злые и жалят хозяина — к засухе.
— На Зосиму пчела может ужалить человека недоброго и завистливого.
— На Зосиму можно начинать новые дела, день для этого считается удачным.
Что нельзя делать 2 июля
На Зосиму действуют ограничения, накладываемые Петровым постом: нельзя есть мясное, молочное и яйца. Следует избегать алкоголя. Нельзя ссориться, ругаться, обманывать, завидовать, допускать недобрые мысли.
В этот день, согласно традиции, нельзя ругать пчел и вообще любую живность.
Нельзя рвать полевые цветы, с которых пчелы собирают нектар, иначе урожая меда не будет.