Зосима Пчельник: что за праздник, приметы и поверья, что нельзя делать 2 июля

Память раннехристианского святого Зосимы Аполлониадского Русская православная церковь чтит 2 июля (19 июня по старому стилю). Святой родился во Фракии в 89 году. Приняв христианство, Зосима оставил военную службу и посвятил себя делам веры. По доносу он был арестован, подвергся мучениям, но отказался отречься от Христа. Тогда Зосиму заточили в темницу, а затем казнили.

На Руси святой Зосима считался покровителем пчел и урожая меда, поэтому его называли Пчельником. Праздник получил название Зосима Пчельник, люди заметили, что, начиная с этого дня, пчелы начинают приносить в ульи нектар, из которого вырабатывают мед.

Согласно традиции, в этот день надо хвалить пчел, а также ни в коем случае без надобности не беспокоить ульи.

Пчелам в этот день говорили:

«Пчелиный рой — гуди, в поля лети! Домой возвращайся — медок неси!»

В этот день по традиции на удачу закапывали в землю небольшой горшочек с медом прошлого урожая, это была «взятка» матушке-земле, чтобы не оставила заботами.

Приметы на Зосиму Пчельника

— Пчелы летят к своему улью — к дождю. — Пчелы спрятались в улье — к жаре. — Пчелы злые и жалят хозяина — к засухе. — На Зосиму пчела может ужалить человека недоброго и завистливого. — На Зосиму можно начинать новые дела, день для этого считается удачным.

Что нельзя делать 2 июля

На Зосиму действуют ограничения, накладываемые Петровым постом: нельзя есть мясное, молочное и яйца. Следует избегать алкоголя. Нельзя ссориться, ругаться, обманывать, завидовать, допускать недобрые мысли.

В этот день, согласно традиции, нельзя ругать пчел и вообще любую живность.

Нельзя рвать полевые цветы, с которых пчелы собирают нектар, иначе урожая меда не будет.