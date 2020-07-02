Москва, 2 июля. Российское правительство выделит еще около 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина уточнил, что выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, непосредственно контактировавшие с пациентами с коронавирусом.

«На прошлой неделе по поручению президента мы продлили такие выплаты еще на два месяца — июль и август», — отметил Мишустин.

Также глава правительства рассказал, что на июль и август продлеваются дополнительные выплаты соцработникам, трудящимся с больными коронавирусом и с людьми из группы риска. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 миллиардов рублей.

Напомним, в начале апреля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи со вспышкой коронавируса. Глава государства поручил в апреле, мае и июне ввести доплату для медработников, работающих с пациентами, болеющими COVID-19. Затем выплату продлили еще на два месяца. Также Путин поручил обязательно учесть доплату при расчете отпускных, независимо от того, когда именно сотрудник уйдет в отпуск. Кроме того, выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, освободят от налогов.