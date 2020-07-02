Хазин предложил отменить правило, чтобы не поддерживать доллар США

Москва, 2 июля. Экономист Михаил Хазин считает, что Россия оказывает поддержку американскому доллару. По его мнению, это связано с существующим в РФ правилом, которое надо отменить.

Эксперт обратил внимание, что Министерство финансов России ранее покупало валюту для Фонда национального благосостояния, когда котировки нефти были высокими, а когда черное золото подешевело, то ведомство стало распродавать закупленные финансовые запасы, ограничивая бюджетные траты.

Данное правило Хазин назвал одним из инструментов, способствующих поддержке доллара за счет РФ. Ущерб в таком случае наносится российской экономике по причине низкой монетизации. Специалист видит и еще один негативный фактор – нехватку денег для нормального развития экономики РФ.

По мнению эксперта, либерально настроенные персоны, которые отвечают за финансово-экономический блок, тормозили рост экономики. Он отметил, что пока нефть дешевая, правилом не пользуются, но сырье может подорожать, а значит — следует отменить правило, чтобы не препятствовать экономическому росту.

Напомним, что ранее Хазин выразил мнение, что именно Россия, а не США, КНР или Евросоюз, может ожидать экономический рост в ближайшее время. Америке он предсказал кризис, пожестче «Великой депрессии».