Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа



Москва, 2 июля. Запрет на международные перелеты для россиян продлили до 1 августа. Это следует из телеграммы Росавиации для руководства аэропортов.

Согласно сообщению, временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будет действовать до 23.59 по местному времени 31 июля. Таким образом, заграничные перелеты для граждан РФ пока останутся недоступными.

Напомним, ограничения на международное авиасообщение были наложены после 27 марта из-за пандемии коронавируса. По данным РБК, с тех пор Росавиация каждый месяц рассылает такие телеграммы, информируя о правилах въезда в Россию и выезда за границу. По словам источника издания, если ведомство примет решение возобновить международное авиасообщение, аэропорты получат новые телеграммы.

Ранее телеканал 360 сообщал о том, что открытие международных рейсов в июле может произойти, но это будет зависеть от безопасности авиаперевозок внутри страны. Такое мнение высказал министр транспорта России Евгений Дитрих.