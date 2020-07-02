Политолог Рар рассказал, как статья Путина о Второй мировой войне помешает расширению НАТО

Москва, 2 июля. Немецкий политолог и журналист Александр Рар объяснил важность опубликованной президентом РФ Владимиром Путиным исторической статьи. По мнению эксперта, российский лидер не дает Западу переписывать историю для расширения НАТО.

Рар считает, что статья Владимира Путина о Второй мировой заслуживает весьма высокой оценки. Этим материалом политик поставил под сомнение западный тезис о том, что причиной начала боевых действий стал пакт Молотова – Риббентропа. Президент напомнил европейцам о Мюнхенском сговоре 1938 года и указал на тот факт, что многие западные страны несут ответственность за подъем нацизма.

Также большое значение имеет и то, что Путин начал дискуссию об архивах. Рар считает, что некоторые страны до сих пор скрывают от глаз общественности достаточно интересные документы. Опубликованный материал стал антитезой резолюции Европарламента о Второй мировой, принятой в сентябре прошлого года.

Дело в том, что с помощью исторических лозунгов страны Запада стараются реализовать свои геополитические амбиции и задают угрожающие вопросы. Среди них и принадлежность территорий Украины и Белоруссии, и суверенитет Молдавии. По словам специалиста, Путин и другие российские политики неоднократно предупреждали об опасности подобной дискуссии. Это спор не о событиях далекого прошлого, а о настоящем.

«Идет попытка легитимировать дальнейшее расширение НАТО на Восток, укрепление военных структур против уже демократической России», — объяснил специалист.

Как сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Рара, статья Владимира Путина может запустить исторический спор в научном сообществе Запада. Материал способен помочь как сдержать НАТО, так и стать причиной отмены резолюции Европарламента.

В последнее время страны альянса активизировались, а их войска все чаще начали проводить учения у российских рубежей, поэтому попытка изменить положение сейчас как никогда актуальна.

Как сообщалось ранее, Северный флот следит за учениями НАТО в Атлантическом океане.