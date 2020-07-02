Названы самые высокооплачиваемые специальности в РФ во время пандемии

Москва, 2 июля. Аналитики сервиса поиска вакансий «Авито Работа» составили топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России в период пандемии.

Во втором квартале 2020 года самые высокие зарплаты предлагали сотрудникам сферы строительства. Исследователи отметили, что работникам из этой области в среднем платили 59,8 тысячи рублей. На втором месте оказался автомобильный бизнес со средней зарплатой 47,6 тысячи рублей. На третью строчку аналитики поставили сотрудников транспортно-логистической отрасли, которым в среднем платили 46,4 тысячи рублей.

В топ-5 высокооплачиваемых профессий попали медики, спрос на которых вырос в связи с пандемией. Также сыграли роль введенные правительством стимулирующие выплаты. В итоге средняя зарплата в группе профессий «Медицина, фармацевтика» во втором квартале составила 45,2 тысячи рублей в месяц, пишут «Известия».

На последней строчке рейтинга оказались работники фитнес-клубов и салонов красоты. Средняя зарплата в этой сфере составила 43,8 тысячи рублей.

Также аналитики «Авито Работы» рассказали, как во втором квартале отличалась зарплата россиян по регионам. Самый высокий средний заработок, составивший 73,65 тысячи рублей, традиционно был зафиксирован в Москве.

Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков назвал самые востребованные в России специальности. По его словам, сейчас популярностью пользуются медики, педагоги и сотрудники IT-сферы.