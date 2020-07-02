Климкин считает «русским миром» почти половину Прибалтики

Рига, 2 июля. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что крупные города прибалтийских государств остаются частью «русского мира».

В качестве примера он привел столицу Латвии – Ригу, где половина жителей говорит на русском языке. Климкин отметил, что в Латвии и Эстонии масса русскоговорящих людей, которые отождествляют себя с «русским миром». Только в Литве, отметил в эфире канала ATR бывший министр, поменьше таких людей.

Украинский политик особо подчеркнул свое беспокойство тем фактом, что язык отвечает за ментальную принадлежность.

«Но Рига — половина. И проблема не в том, на каком языке ты разговариваешь, проблема в том, к кому ты ментально принадлежишь — к «русскому миру» или к «западному миру», — поделился переживанием бывший глава МИД.

Добавим, что бывший чиновник ранее неоднократно рассказывал о «средствах», благодаря которым Украина сможет заполучить Крым и Донбасс. Одним из них он называл национальную идею. Однако Климкин констатировал, что масса украинцев ни во что сейчас не верит.

По его мнению, еще одним фактором для возврата является стратегия, которая должна быть в голове и сердце у каждого гражданина Украины.