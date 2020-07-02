Коронавирус 2 июля: экспорт «Авифавира», расследование в Швеции, Казахстан вводит карантин

В России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии составило 661 165.

Скончались накануне 147 человек с диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев по стране — 9683.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 6047 человек. Всего от COVID-19 в России вылечились 428 978 пациентов.

В Москве за минувшие сутки выявили 662 новых случая COVID-19. С начала эпидемии в столице подтверждены 222 871 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Суточный прирост выздоровевших в Москве составил 1055 человек — показатель увеличился до 153 248 вылечившихся пациентов. Скончались накануне в столице 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев в Москве — 3870.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

Россия начала экспорт лекарств от COVID-19

Россия начала поставки препарата «Авифавир», применяемого для лечения коронавирусной инфекции, в другие страны. В июне препарат уже отправили в Белоруссию, а в ближайшее время лекарство направят в Казахстан. Экспортом занимаются Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар».

Сообщается, что в июне произведены первые 100 тысяч курсов препарата. «Авифавир» уже поставили в 35 регионов России и Белоруссию.

«В ближайшее время поставки «Авифавира» также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности», — говорится в сообщении РФПИ.

Отмечается, что препаратом уже заинтересовались в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

Швеция расследует борьбу с пандемией

В Швеции расследуют действия собственного правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Комиссия по расследованию собирается представить первый отчет уже 30 ноября. Как сообщила вице-премьер Изабелла Левин, в документе освещены меры по предотвращению заражения в домах престарелых.

«Первая часть отчета, которая будет касаться мер, предпринятых для предотвращения распространения вируса в домах престарелых, должна быть представлена 30 ноября этого года», — цитирует слова Левин РИА Новости.

Напомним, Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить карантин и пошла более мягким путем по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, скончались от COVID-19 в стране более пяти тысяч человек, причем около 40% умерших — пожилые люди, которые проживали в домах престарелых.

Казахстан вводит карантин

Власти Казахстана вводят с 5 июля двухнедельный карантин из-за осложнения ситуации по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра республики.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней», — говорится в сообщении.

В стране будет приостановлено автобусное сообщение между регионами и ограничена работа общественного транспорта. С 5 июля также запретят работу салонов красоты, спортивных организаций, непродовольственных рынков, религиозных объектов.

Отмечается, что карантинные меры могут быть продлены либо ужесточены в зависимости от эпидемиологической ситуации.