Российские компании испугались последствий включения в список системообразующих

Москва, 2 июля. Некоторые российские компании, желавшие попасть в список системообразующих предприятий, чтобы получать господдержку, беспокоятся из-за возможных негативных последствий этого шага.

Те, кто уже попал в список, столкнулись с резким увеличением количества отчетов, которые их заставили предоставлять в многочисленные ведомства на разных уровнях. Причем в эти отчеты надо включать такие сведения, которые компании до этого не собирали даже для себя, пишет «Коммерсантъ».

Помимо этого раз в три дня предприятиям нужно выполнять стресс-тесты.

Сотрудники одном из холдингов из списка системообразующих в сфере информационно-коммуникационных технологий рассказали «Коммерсанту», что некоторые данные, которые требуют чиновники, относятся к коммерческой тайне. Некоторые потенциальные кандидаты на получение помощи признались, что опасаются, что подобная «чувствительная» информация из их отчетов попадет в руки к конкурентам.

Интересно, что большая часть участников списка никакой господдержки не получила, а некоторые теперь не планируют подавать запросы и вообще хотят покинуть этот список. Останавливают их только имиджевые последствия.

По данным Минэкономразвития, в настоящее время системообразующим компаниям выданы 139 льготных кредитов на сумму 130 миллиардов рублей по средней ставке 2,9%. Всего в перечне более 1,3 тысячи организаций. У них есть возможность получить субсидии для возмещения затрат, кредиты и госгарантии, отсрочки по налогам. Но есть одно но. Эта возможность не значит получение поддержки автоматом. На практике это работает только для тех компаний, которые смогут получить индивидуальные поручения или тех, кто действительно находится на пороге банкротства.