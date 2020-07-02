Бредихин назвал смену власти на Украине главным условием реинтеграции Донбасса

Чтобы успешно и безболезненно интегрировать территории Донецкой и Луганской народных республик обратно в состав Украины, требуется смена руководства этой страны на людей, которые не зависели бы от националистов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так собеседник ФАН отреагировал на слова бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, заявившего, что украинские власти крайне боятся возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева. По его мнению, в случае восстановления контроля над самопровозглашенными республиками, украинским властям придется искать резервы на восстановление их территорий, выплачивать жителям разоренных областей пенсии, а также расследовать многочисленные военные преступления, в которых повинны каратели ВСУ и многочисленных «добровольческих батальонов», учинявших насилие над мирным населением.

Бредихин убежден, что первым номером среди вышеперечисленных «страхов» правительства Украины является необходимость вливания средств в восстановление инфраструктуры Донбасса. По его мнению, «вопрос денег» сейчас является самым острым для Киева.

«Также вполне естественно, что [президент Украины Владимир] Зеленский не готов брать на себя обязательства по выплате пенсий, пособий и так далее, — сказал политолог. — Это будет очень сильный удар по бюджету страны, которого режим явно не выдержит. Новых же путей для финансовых поступлений в казну, которые могут хотя бы частично покрыть новые расходы, он найти не в состоянии».

Эксперт считает явно заниженной названную ранее экономистами Венского института экономических исследований (WIIW) сумму в $21,7 млрд на возвращение Донбасса к его довоенному состоянию.

«Это очень маленькая цифра, — убежден собеседник ФАН. — Одно только возвращение к жизни ведущих предприятий региона стоит намного больше. Возможно, эти экономисты посчитали лишь выплату пенсий и социальных пособий населению? На мой взгляд, в принципе нет цены, в которую можно было бы однозначно оценить восстановление территорий ДНР и ЛНР до того состояния, в котором они находились до 2014 года».

Возможно, продолжил Бредихин, «руку помощи» Киеву вновь могут предложить международные финансовые организации — и тогда коррупционеры из украинского истеблишмента получат в лице Донбасса еще одну бюджетную «дыру», из которой они смогут легко черпать предназначенные разрушенному региону деньги.

«Неплохая тема, на которую вполне могут клюнуть европейцы, начав выделять средства на интеграцию беженцев, развитие гуманитарных связей и так далее, — уверен политолог. — Но до жителей разоренных Киевом областей эти финансы, увы, не дойдут».

Что же касается «идеологической составляющей» (заключающейся в определении того, «кто герой, а кто убийца» в минувшей гражданской войне), то изменить ее, по мнению эксперта, будет намного проще, чем восстановить некогда объятые войной регионы

«На мой взгляд, это вопрос простой, и он не потребует каких-либо больших усилий от украинских властей, — заявил собеседник ФАН. — Вспомним, что всего год потребовался им на то, чтобы превратить страну в государство, где на официальном уровне почитают Степана Бандеру. Так что смена идеологии при желании может произойти довольно быстро».

Другое дело, отметил Бредихин, что команда Зеленского в силу своей крайней зависимости от националистических движений на Украине просто не в состоянии сделать такой широкий жест, как объявление всеобщей амнистии всем участникам боевых действий с обеих сторон — для нее это чревато Майданом, который вполне могут устроить разгневанные ветераны АТО.