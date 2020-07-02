Дочь Сергея Бодрова впервые появилась перед широкой публикой

Москва, 2 июля. Дочь режиссера Сергея Бодрова, погибшего в 2002 году, Ольга впервые появилась перед широкой публикой. Девушка выступила в качестве со-ведущей актера Юрия Колокольникова на церемонии закрытия международного кинофестиваля «Зеркало».

В личном блоге актриса поделилась впечатлениями, сравнив культурное мероприятие с волшебством.

«Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции…» — призналась Ольга Бодрова, передает Kp.ru.

В то же время очевидцы отметили схожесть артистки с отцом, обратив внимание на унаследованные харизму и красоту.

«От папы талант, внешностью не похожа», «Все-таки что-то есть в движениях», «Продолжательница дела отца! Гордимся!» — прокомментировали событие пользователи соцсетей.

Ольга Бодрова родилась в 1998 году, закончила школу с золотой медалью, а затем отучилась в ГИТИСе, при поступлении скрыв родство. Молодая актриса уже запомнилась эпизодической ролью в кинофильме «Калашников», сценаристом и режиссером которого выступил ее дедушка Сергей Бодров-старший. Сейчас девушка выступает на сцене Академии Русского театра.