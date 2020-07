Дочь Сергея Бодрова впервые появилась перед широкой публикой

Друзья! Спасибо вам за каждый просмотр, каждый лайк и репост. Зеркало Online войдет в историю благодаря каждому из вас. До новых встреч. И, все таки, пусть они будут в офлайне). ⠀ Фото церемонии закрытия фестиваля - Сергей Насонов @sergeynasonoff

A post shared by кинофестиваль Зеркало (@zerkalo.space) on Jul 1, 2020 at 9:46am PDT