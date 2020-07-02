Богомолов опубликовал видео с пьяной Собчак

Санкт-Петербург, 2 июля. Муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов выложил в Instagram видеозапись совместной поездки по Петербургу. Под видео он написал, что они оба были «немного пьяные».

«Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры», — так подписал пост Богомолов.

На видео режиссер вместе с телеведущей ехали на заднем сидении и разговаривали. Потом Константин Богомолов неоднократно говорил, что Собчак пьяная, однако она отрицала это. В доказательство своей трезвости она произнесла несколько скороговорок, а потом сказала, что собеседник к ней придирается.

За сутки видео набрало почти 110 тысяч просмотров, но далеко не у всех Собчак там вызвала восторг. Кто писал, что она приятная и красивая, а кто-то сравнивал с животными не только ее, но и Богомолова.

«Двое долбанутых, друг друга стоят, петух и курица», — написал один из пользователей.

Напомним, что в конце июня телеведущая была в поездке в Екатеринбурге, где попыталась попасть в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым. В итоге, по словам Собчак, на нее и съемочную группу напали «крепкие мужчины», которые стали толкаться, а потом перешли к избиению.

По мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, телеведущую преследуют неудачи по причине сглаза. Ясновидящая считает, что магическое действие могла совершить бывшая супруга режиссера Богомолова.