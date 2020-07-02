Сотириади назвала ложью публикации о судебных разбирательствах с театром на Таганке

Режиссер-постановщик МХАТ имени Горького Рената Сотириади заявила, что информация о якобы судебных разбирательствах между ней и театром на Таганке является ложной. Об этом артистка рассказала в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сотириади судится с театром на Таганке, в котором проработала много лет. Утверждалось, что причиной ее увольнения якобы стали разногласия с новым руководством театра и некий «репост в Facebook».

Рената Сотириади в комментарии Федеральному агентству новостей сообщила, что эта информация является ложной и устарела.

«Это информация 2015 года, это ложная информация. Пожалуйста, не звоните мне больше. Это все ложь и чепуха, это все неправда. Это старые дела, поэтому, пожалуйста, закончите с этим. Это информация 2015 года», — сказала Сотириади в комментарии ФАН.

В 2015 году СМИ действительно сообщали о конфликте в театре на Таганке. Пять лет назад, по информации прессы, директор театра Ирина Апексимова подала в суд на Ренату Сотириади. Причиной был репост записи Facebook.

С 2020 года Рената Сотириади перешла на работу во МХАТ имени Горького.

«После ухода из жизни В. Золотухина и Ю. Любимова Таганка стала историей. Сменилось руководство театра и творческий поиск для Ренаты стал невозможен. С 2020 года Рената работает режиссером-постановщиком в МХАТ им. Горького», — говорится на сайте МХАТ.

Рената Сотириади — выпускница курса Юрия Любимова (Высшее театральное училище имени Щукина). Сотириади является победителем конкурса Чехова в Лондоне, стажировалась в театральной школе «Эмерсон».