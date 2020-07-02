Новый ручной пулемет на базе РПК-16 создадут в России

Москва, 2 июля. Новый ручной пулемет на базе РПК-16 начнут разрабатывать в России в 2020 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, РПК-16 был создан несколько лет назад. Он прошел полный цикл предварительных испытаний, после чего поступил в войска и применялся во всех климатических зонах.

Специалисты по итогам эксплуатации выделили «целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы».

«Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета», — сообщил источник РИА Новости.

РПК-16 представляет собой ручной пулемет, который был разработан в концерне «Калашников». Пулемет позиционируется как замена РПК-74 в российских войсках.

Ранее сообщалось, что российские оружейники создали модернизированную модель ручного пулемета Калашникова (РПК), которая получила ряд преимуществ, но не пошла в серийное производство. Модернизированный РПК для повышения показателей кучности и точности стрельбы получил ряд нововведений. Отмечается, что он «отличался новыми сошками с осью вращения ножек выше оси канала ствола, что позволяло оружию самостоятельно центрироваться по отношению к плоскости стрельбы при установке на неровных поверхностях».