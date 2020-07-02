Названы продукты, которые лучше не есть по утрам

Москва, 2 июля. Специалисты составили список продуктов, которые лучше не употреблять до 10.00 утра, чтобы избежать неприятных ощущений, быстрой утомляемости и голода в течение суток. Об этом сообщает турецкое издание Sözcü.

Издание подчеркивает, что в список нежелательных блюд и продуктов попали даже те, которые считаются традиционными для завтрака. Так, любимые многими злаковые хлопья считаются вредными из-за высокого содержания в них сахара и лишних калорий. Специалисты предлагают отказаться от их употребления по утрам. Вместо хлопьев предлагается сварить классическую кашу, потому что она богата клетчаткой и содержит меньше углеводов. Каша насытит вас на целый день, а также снизит тягу к сладкому.

В список также попала булка со сливочным маслом. Авторы издания утверждают, что от такого блюда следует отказаться. Сливочное масло содержит очень много жира, который плохо влияет на сердце. Однако если хочется масла на завтрак, то можно выбрать ореховое. Отмечается, что оно очень питательное, заряжает энергией, а также улучшает выработку веществ, которые регулируют аппетит, передает «Царьград».

Кроме того, до 10.00 утра лучше не кушать блины и печенье. Они содержат огромное количество углеводов. Блины можно заменить тостом из цельнозернового хлеба или оладьями из муки грубого помола. Не советуют специалисты употреблять по турам и йогурты. По их словам, в них слишком много сахара и мало белка.

Вместо соков по утрам лучше есть фрукты. Их употребление улучшает работу пищеварительной системы.