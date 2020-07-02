В Казахстане могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса

Нур-Султан, 2 июля. Новые ограничительные меры вводятся в связи с эпидемией коронавируса в Казахстане с 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Уточняется, что ограничения коснутся транспортного сообщения, передвижения граждан, а также деятельности предпринимателей.

«Указанные ограничительные меры могут быть продлены либо ужесточены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране», — сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По последним данным, в Казахстане выявлено более 42 тысяч случаев коронавируса, свыше 25 тысяч пациентов уже выздоровели. Также в стране зарегистрировано около 200 смертельных случаев.

Ранее в Казахстане предложили бороться с коронавирусом по тактике «трех Т». В эту стратегию входят закрытие границ, массовое тестирование и отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.