Россиянам напомнили, кому повысят пенсию в июле и августе

Москва, 2 июля. Пенсии опекунов и попечителей проиндексируют в России с 1 июля. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, прибавку к пенсионным выплатам получат опекуны или попечители, которые уже получают от государства вознаграждение. Бибикова объяснила, что раньше эти категории граждан считались работающими, но на данный момент им, помимо прибавки, выплатят все, что не начисляли за предыдущий период их опекунства.

С 1 июля 2020 года вступает в силу закон, согласно которому пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Соответственно, им положена индексация страховой части пенсии. При этом перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ощутимую прибавку оценят 29,6 тысячи граждан.

Как пишет издание «Парламентская газета», Бибикова уточнила, что с 1 августа на 9,1% будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии. Для перерасчета обращаться в Пенсионный фонд России лично не нужно. Кроме того, издание пишет, что в РФ увеличат пенсии по старости.

«Средний размер пенсии в России в 2021 году запланирован на уровне 17,4 тысячи рублей с учетом индексации в 6,3%. В 2022 году выплата вырастет до 18 357 рублей (5,9%), в 2023 году — до 19 283 рублей (5,6%)», — говорится в сообщении.

В июле вдвое увеличится фиксированная часть пенсии по старости у граждан, которым в июне 2020-го исполнилось 80 лет. Также фиксированная выплата удвоится у граждан, получивших первую группу инвалидности. В обоих случаях перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке.

Граждане, являющиеся участниками программы софинансирования пенсионных накоплений, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, средний размер которой составит 1,7 тысячи рублей в месяц.