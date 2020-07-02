Омбудсмен Украины назвал страну «онлайн-магазином по продаже детей»

Киев, 2 июля. Несовершенство украинского законодательства способствует тому, что нечестные посредники обманывают суррогатных матерей и биологических родителей из других государств. На запрете такой эксплуатации женщин для нужд иностранцев настаивает уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

Стоит отметить, что Украина входит в очень небольшой список государств, где разрешено коммерческое суррогатное материнство, когда детей потом отдают иностранцам. Такой сервис на Украине стал развиваться почти 20 лет назад, но особую популярность завоевал пять лет назад, когда эту услугу у себя запретили власти Индии и Таиланда.

Несмотря на такое длительное время, четкой законодательной базы в отношении коммерческого суррогатного материнства в пользу иностранцев украинские власти так и не создали. Это приводит не только к мошенническим действиям в отношении таких матерей, но и к жестокому обращению с ними.

Есть случаи, когда «пробелы» в законах не позволяют суррогатным матерям получать заранее оговоренную сумму вознаграждения. Посредники пользуются тем, что некоторые женщины скрывают такую деятельность, и забирают основную часть денег, рассказала опытная суррогатная мать Ольга Корсунова.

Юрист Сергей Антонов отметил, что таким роженицам часто приходится в конце срока вынашивания ехать в Киев, где для них нет нормальных условий, царит антисанитария.

Корсунова обратила внимание, что некоторые суррогатные матери не принимают прописанные медикаменты, зато курят и употребляют спиртное.

«Украина — онлайн-магазин по продаже детей», — процитировало Infobae слова Николая Кулебы.

Омбудсмен считает, что в стране надо запретить такую деятельность, прекратив эксплуатацию украинских женщин.

Добавим, что на Украине силовики в апреле обезвредили ОПГ, которая продала за границу почти 150 малышей.