Друзья Ефремова откровенно признались, что актер «истязал своих женщин»

Москва, 2 июля. Близкие друзья артиста театра и кино Михаила Ефремова рассказали о его многочисленных романах и случаях рукоприкладства.

Ефремов с жестокостью обращался к своим многочисленным любовницам. Об этом рассказали друзья артиста. По их словам, многие из девушек полностью перенимали образ жизни Ефремова. Недавно в СМИ сообщили о тайном романе звезды с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Артист якобы просил дать женщине возможность посещать его по адресу домашнего ареста.

«Последнее время Ефремов жил у Дарьи, а жена на даче с детьми всю самоизоляцию сидела. У Сони, видимо, уже не хватало сил терпеть пьянство и наркоманию мужа», — рассказала бывшая заведующая литературно-драматической частью МХТ имени Чехова Татьяна Бронзова.

Также сообщается, что Михаил Ефремов оплачивал своей новой пассии квартиру, однако уходить из семьи не планировал.

По словам режиссера Валерия Сергеева, актер театра и кино Михаил Ефремов «морально и физически истязал своих женщин». Он добавил, что артист поднимал на них руку, а они терпели подобное поведение. Бывшие жены Ефремова продолжают спиваться.

Актер театра и кино Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в Москве. Он сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Артист не справился с управлением транспортным средством и выехал на встречную полосу, после чего влетел в грузовик. Его водитель получил смертельные травмы, его доставили в больницу. Врачи спасти жизнь мужчины, получившего смертельные травмы, не смогли. Медицинская экспертиза показала, что в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотических препаратов. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Ефремова ранее рассказал о буднях артиста под домашним арестом. По его словам, виновник смертельного ДТП смотрит только спортивные каналы и продолжает отказываться от услуг врачей.

Многие выступают за то, чтобы актер получил справедливое наказание за свой поступок, который унес человеческую жизнь. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование этого дела. С его точки зрения, виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.