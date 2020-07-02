Косачев назвал полной чушью статьи NYT о «сговоре» России с талибами

Материалы The New York Times о якобы сговоре между Россией и боевиками «Талибана»1 (движение признано террористическим на территории РФ) являются полной чушью и инструментом внутриполитической борьбы в США. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее американская газета опубликовала еще одну статью, посвященную «сговору» России с талибами. Издание со ссылкой на данные разведки и афганских официальных лиц назвало «посредника между российскими агентами и боевиками». Им якобы является некий наркоторговец Рахмат Азизи.

В статье NYT говорится, что именно он передавал деньги от «российской разведки» боевикам, а потом «сбежал». Эти деньги якобы шли террористам в качестве «вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане».

Сенатор Константин Косачев отверг обвинения в адрес России, которые содержатся в статье The New York Times.

«По сути, это полная чушь. Эта ситуация просто не может существовать в реальности по той причине, что «Талибан» действует против войск США в Афганистане по собственным убеждениям и не нуждается для этого в какой-то дополнительной мотивации или финансовой подпитке. Второе — это совершенно точно не нужно России ни при каких обстоятельствах. Перебирая любые варианты, не могу представить, что Россия могла таким странным образом <…> решать совершенно непонятные при этом задачи», — сказал Константин Косачев в комментарии ФАН.

Сенатор подчеркнул, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане. На этом фоне домыслы американских журналистов полностью противоречат логике.

«У США хватает проблем в Афганистане — их в свое время хватало и у Советского Союза, но Россия совершенно точно заинтересована в том, чтобы в Афганистане наступила стабилизация, мир, шел политический процесс. Россия этому активно содействует, а эта история абсолютно выбивается прямо противоположно той логике, в рамках которой действует Россия по отношению к Афганистану», — сказал Константин Косачев.

Публикации о «сговоре» России с талибами в Афганистане могут быть инструментом внутриполитической борьбы в США, предположил сенатор. Выборы американского президента уже не за горами.

«По форме совершенно очевидно, что это внутриполитическая возня в Соединенных Штатах Америки. Это атака демократов на республиканцев, атака [Джо] Байдена на [Дональда] Трампа, и все это происходит в контексте подготовки к ноябрьским выборам президента США. В данном случае и Россия, и Афганистан, а в других сюжетах — другие страны, оказываются в этой ситуации не то что бы в заложниках, но в качестве такого обоюдоострого инструмента, который пытаются противоборствующие в США стороны использовать», — сказал Константин Косачев.

Сенатор опроверг все домыслы о России, которые содержатся в статьях The New York Times.

«Решительно отвергаю какое-нибудь сущностное содержание в этой странной версии американских газет», — резюмировал сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.