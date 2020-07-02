Политолог Марков рассказал о бессознательном выборе, который сделали украинцы

Москва, 2 июля. Избрание Владимира Зеленского на пост президента стало результатом бессознательного выбора украинского народа, рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, украинцы таким образом бессознательно надеялись избавиться от тех, кто пришел к власти в результате Майдана. Как пишет издание «Украина.ру», политолог уточнил, что украинцы хотели увидеть в Зеленском спасение.

«Народ Украины ненавидит всю эту группу военных преступников, которая захватила власть в результате Майдана, и он думает, как бы их власть скинуть. Поэтому, когда появился более-менее популярный человек, не связанный с Майданом, они все бросились к нему в надежде, что он сможет отстранить эту группу от власти», — подчеркнул он.

По мнению Маркова, в итоге к власти пришло «оккупационное правительство». Он добавил, что Киевом руководят иностранные спецслужбы, а все парламентарии, министры, мэры и губернаторы — полицаи, которые выполняют приказы свыше. Марков также считает, что Украина на своем примере показывает миру то, чего нужно избегать.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за год своего правления Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, но и усугубил ситуацию как внутри государства, так и в отношении существующего военного конфликта в Донбассе.

Как считает Денис Пушилин, оценку деятельности Зеленского на посту президента должны дать, прежде всего, граждане Украины, которые отдали свои голоса в его поддержку. Судя по тому, что рейтинг стремительно снижается не только у него, но и у провластной политической силы, украинский народ, мягко говоря, разочарован.