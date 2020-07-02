Доктор Мясников объяснил призыв к россиянам перестать бороться с эпидемией COVID-19

Москва, 2 июля. Известный российский телеведущий и доктор Александр Мясников объяснил смысл своих высказываний о необходимости прекратить бороться с эпидемий коронавирусной инфекции.

Он отметил, что не призывал россиян перестать бороться с инфекцией. По словам телеведущего, в СМИ неправильно истолковали его слова и практически назвали его COVID-диссидентом. Мясников посвятил этой теме отдельный пост в своем Telegram-канале.

Телеведущий обратил особое внимание на то, что не призывал россиян смириться с пандемией, так как все переболеют опасным вирусом. Как добавил доктор Мясников, он беспокоится за здоровье тех, кто и так подвержен опасности. Речь идет о гипертониках, диабетиках, сердечниках и больных онкологией гражданах.

По словам врача, предстоит жить с коронавирусом до тех пор, пока не переболеют 60–70% населения.

«Только так мы приобретем коллективный иммунитет (или вакцина окажется эффективной и безопасной для массового применения, что пока не факт). Что необычного для врача вы видите в том, что он беспокоится о здоровье людей, больных гипертонией, диабетом, стенокардией, онкологией, холециститом? Что призывает сохранить медицинскую помощь и для них тоже?» — возмущенно поинтересовался Александр Мясников.

Он заметил, что человечество тратит много сил на инфекцию, которая по масштабам не сравнится даже с эпидемией. Мясников призвал к обдуманной реакции и пожелал россиянам сохранять бдительность. С точки зрения телеведущего, это очень важно, так как эксперты предрекают наступление второй волны коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее Мясников сообщил, что последствия коронавируса могут быть разными, но говорить о развитии бесплодия у переболевших им мужчин пока преждевременно. По его словам, теоретически вирус должен выводиться из организма, но в ситуации с COVID-19 об этом пока ничего не известно.