Поэтесса Любовь Воропаева рассказала о пылком романе с Проскуриным

Москва, 2 июля. Известная поэтесса Любовь Воропаева вспомнила, каким актер Виктор Проскурин был в молодости. Знаменитый актер ушел из жизни 30 июня, ему было 68 лет.

Писатель напомнила, что была с Проскуриным в дружеских отношениях много лет, но какое-то время ее с Виктором связывали романтические отношения. Они оба любили читать стихи.

«У нас с Витей был мимолетный пылкий роман в юности. Вообще, он оказался очень глубоким человеком, потрясающим знатоком поэзии. Наш роман был без физиологии, абсолютно платонический. Мы трое суток гуляли по Москве, читали стихи», — уточнила она.

При этом писатель не рассчитывала на серьезные отношения, ведь на тот момент сердце Проскурина было уже занято.

«Он был женат, его супруга жила в Петербурге. Так что у нас было эдакое общество любителей поэзии. Повторюсь, не было никаких поцелуев на скамейке, мы просто читали стихи взахлеб, беседовали об Осипе Мандельштаме», — объяснила она.

Как пишет «СтарХит», поэтесса подчеркнула, что актер тонко чувствовал произведения.

«Такой большой след оставил в моей душе именно своим восприятием мира, которое мне было очень близко», — рассказала Воропаева.

Ранее сообщалось, что перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди. В конце мая актеру пришлось вызывать скорую помощь.

Он был госпитализирован с предварительным диагнозом бронхопневмония. Жена артиста Ирина Хонда говорит, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). У него случился очередной приступ. Проскурина отвезли в больницу, где он скончался. По мнению Ирины Хонды, недуг у ее супруга развился на фоне чрезмерного курения. Также она напомнила, что у него был диагностирован рак, однако причиной смерти стал не он.