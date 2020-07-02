В России запустили серийное производство нового автомата А-545

Москва, 2 июля. Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Контракт с Минобороны подписан, ведется производство», — рассказал он РИА Новости.

Источник не сообщил, сколько именно автоматов заказало ведомство. Отмечается, что А-545 будет использоваться в боевой экипировке «Ратник» наряду с АК-12.

А-545 и А-762 стали продолжением АЕК-971, созданного в рамках проекта «Абакан». Работа над АЕК-971 велась еще в середине 1990-х годов, тогда была создана серия автоматов калибра 5,45, 5,56 и 7,62 миллиметра. Все они прошли предварительные испытания на заводе, однако предприятие перепрофилировали, и работа над проектом остановилась.

Решение вернуться к новому автомату было принято в рамках работы над экипировкой «Ратник». Особенностью А-545 и А-762 является универсальность — любой специалист может настроить автоматы под себя. Данное оружие предназначено для разведывательных подразделений и для войск специального назначения. Массовое перевооружение армии на новые автоматы не планируется.

Разработку АК-12 и АК-15 калибра 5,45 и 7,62 миллиметра в рамках проекта «Ратник» вел концерн «Калашников». Автоматы были приняты на вооружение в 2018 году.