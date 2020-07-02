Кедми объяснил, как Путин продемонстрировал «мелкость» западных руководителей

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин написал и опубликовал статью о Второй мировой войне в том виде, который посчитал для себя правильным как глава одной из ведущих мировых держав. Об этом заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.

Напомним, 18 июня в американском журнале The National Interest вышла статья Путина под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В публикации российский лидер представил исторические факты, а также поделился воспоминаниями своей семьи о войне. По мнению Кедми, статья продемонстрировала разницу между масштабом Путина и уровнем других мировых лидеров, а также показала принципиальные отличия президента РФ от западных политиков.

«Он сделал это не в той форме, которая принята в так называемом «свободном мире». Руководитель там мелкий. Кто-нибудь может представить, чтобы что-то подобное сказал, например, [президент Франции Эммануэль] Макрон? Или президент США — нынешний, прошлый, позапрошлый?» — заявил эксперт в эфире Iton.TV.

Кедми подчеркнул, что на подобный шаг, вероятно, был способен 26-й президент США Теодор Рузвельт. Также аналитик считает, что нечто похожее мог бы совершить председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что Россия рассекретила документы времен войны (исключая архивы разведки), поэтому все тезисы, приведенные в статье Путина, можно проверить. Кедми отметил, что при этом в якобы демократической Великобритании продлили на 50 лет секретность документов, связанных с бегством в эту страну одного из ближайших соратников Гитлера Рудольфа Гесса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала статью Владимира Путина полезной для российской молодежи. Она также подчеркнула, что ни один лидер в годовщину Победы не счел необходимым напомнить, что предшествовало войне.