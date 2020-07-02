Тимати отругали за акробатический трюк с восьмимесячным сыном

Москва, 2 июля. Поклонники российского рэпера Тимати осудили его за опасный трюк с сыном Ратмиром. Звезда опубликовал пост в социальной сети Instagram.

Как пишут средства массовой информации, Тимати часто называют образцовым отцом. Он с удовольствием посещает со старшим ребенком, шестилетней дочерью Алисой, детские дни рождения, и весело играет с младшим — восьмимесячным сыном Ратмиром.

Недавно Тимати шокировал фанатов видео. На кадрах маленький Ратмир спокойно стоит на ладони отца.

«Баланс — ключ к успеху», — уточнил певец.

Опасный трюк вызвал негодование пользователей.

«Ну началось! Короче, у Тимурыча нет шансов, обречен на все возможные виды активностей», — написали фанаты. «Я б с ума сошла от страха наверное», — уточнили другие. «Ужас какой! А если уроните?» — спросили Тимати.

Ранее сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин-Кристин отметил свое восьмилетие. На праздник к мальчику пришло множество звезд. Кроме того, российский исполнитель Тимати подарил сыну Киркорова дорогостоящий мотоцикл.

Родители организовали пышный праздник во дворе загородного дома. О том, как прошел день рождения, Киркоров рассказал в своем Instagram-аккаунте. Утром отец опубликовал короткое видео, на котором запечатлены семейные моменты. В подписи к видео Киркоров пожелал сыну Мартину «бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний». После в загородный дом приехали аниматоры, одетые в персонажей киновселенной «Звездные войны». Мальчик также исполнял роль одного из джедаев.