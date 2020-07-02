Лена Миро призвала не жалеть «страдающего» из-за развода Харламова

Москва, 2 июня. Блогер Лена Миро прокомментировала страдания Гарика Харламова из-за расставания с Кристиной Асмус.

Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян недавно рассказал о страданиях Харламова после расставания с Асмус. Он подчеркнул, что шоумен тяжело переносит общественный ажиотаж, возникший на фоне бракоразводного процесса.

Лена Миро считает, что знаменитости сами виноваты в том, что их грязное белье становится достоянием общественности, так как они всегда выставляют свою жизнь напоказ. По ее мнению, «страдающего» Гарика Харламова жалеть не стоит.

«Сначала вы вываливаете в свои инстаграмы личные фоточки. Что едите, что пьете и т.д. Затем вы снимаетесь в фильмах, где показываете вообще все, что нельзя и можно… И после того, как у вас не осталось ничего личного, как вы все сами же вывалили толпе ради заработков, вам теперь больно!» — пишет блогер, подчеркивая, что ей совсем не жаль юмориста.

Ранее музыкальный продюсер Олеся Сазыкина и организатор концертов Наталья Субботина прокомментировали развод Харламова и Асмус. Говоря о слабостях шоумена, Сазыкина сказала, что он типичный представитель шоу-бизнеса, не прочь выпить и «травку любил». Субботина считает, что жить с Харламовым непросто, так как он «выпивает и ведет себя не всегда адекватно».