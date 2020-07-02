Орбакайте ответила подписчикам, затравившим ее за «пугающее» фото

Москва, 2 июля. Известная певица и дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками новым снимком на своей странице в Instagram. Артистка сфотографировалась в маске, из-за чего подверглась критике в комментариях.

В описании к снимку Орбакайте отметила, что носить маску неудобно и непривычно.

«Но надо заботиться о себе и об окружающих нас в людных местах», — подчеркнула певица.

Безобидная фотография вызвала неожиданно резкую реакцию подписчиков артистки. Фолловеры буквально затравили Орбакайте за снимок.

«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно. Снимайте маску, все закончилось! Она вас не спасет! Химия за восьмой класс», — написала oksanochka0612.

«Маску носить даже опасно», — отметила komarova__n__.

«Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», — возмутилась viktorialavelina.

«И вы туда же… Хоть бы речь шла не о коронавирусе, сказали бы что-то оригинальное. Всегда считала, что вы вне стада шоу-бизнеса», — прокомментировала eleno4ka_ka.

Кристина Орбакайте не оставила без внимания комментарии хейтеров. Певица записала видеообращение, в котором призналась, что не ожидала такой бурной реакции на свой пост. Артистка пришла в недоумение от того, что ее обвинили в какой-то рекламе.

«Рекламе чего? Кого? Нашего здоровья, самосохранения, уважения к другим?» — возмутилась Орбакайте.

Певица пояснила, что ношение маски в общественных местах — это мера гигиены, которая позволяет не заразить окружающих, если человек не знает, что он является носителем вируса. Также артистка напомнила о введенных из-за коронавируса ограничениях, которые до сих пор не сняты окончательно.

«Не знаю, кто распускает какие-то слухи, что это позорно. Ребят, очень хочется, чтобы жизнь вернулась прежняя, и эта маленькая деталь нашего гардероба действительно может нас всех спасти», — подытожила Орбакайте.

Ранее Кристина Орбакайте сфотографировалась в бикини в горошек. 49- летняя певица удивила поклонников отличной физической формой.