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Орбакайте ответила подписчикам, затравившим ее за «пугающее» фото

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Орбакайте ответила подписчикам, затравившим ее за «пугающее» фото

Москва, 2 июля. Известная певица и дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками новым снимком на своей странице в Instagram. Артистка сфотографировалась в маске, из-за чего подверглась критике в комментариях.

В описании к снимку Орбакайте отметила, что носить маску неудобно и непривычно.

«Но надо заботиться о себе и об окружающих нас в людных местах», — подчеркнула певица.

Орбакайте ответила подписчикам, затравившим ее за «пугающее» фото

Безобидная фотография вызвала неожиданно резкую реакцию подписчиков артистки. Фолловеры буквально затравили Орбакайте за снимок.

«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно. Снимайте маску, все закончилось! Она вас не спасет! Химия за восьмой класс», — написала oksanochka0612.

«Маску носить даже опасно», — отметила komarova__n__.

«Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», — возмутилась viktorialavelina.

«И вы туда же… Хоть бы речь шла не о коронавирусе, сказали бы что-то оригинальное. Всегда считала, что вы вне стада шоу-бизнеса», — прокомментировала eleno4ka_ka.

Кристина Орбакайте не оставила без внимания комментарии хейтеров. Певица записала видеообращение, в котором призналась, что не ожидала такой бурной реакции на свой пост. Артистка пришла в недоумение от того, что ее обвинили в какой-то рекламе.

«Рекламе чего? Кого? Нашего здоровья, самосохранения, уважения к другим?» — возмутилась Орбакайте.

Певица пояснила, что ношение маски в общественных местах — это мера гигиены, которая позволяет не заразить окружающих, если человек не знает, что он является носителем вируса. Также артистка напомнила о введенных из-за коронавируса ограничениях, которые до сих пор не сняты окончательно.

«Не знаю, кто распускает какие-то слухи, что это позорно. Ребят, очень хочется, чтобы жизнь вернулась прежняя, и эта маленькая деталь нашего гардероба действительно может нас всех спасти», — подытожила Орбакайте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on

Ранее Кристина Орбакайте сфотографировалась в бикини в горошек. 49- летняя певица удивила поклонников отличной физической формой.

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Источник: Instagram
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