 Назван единственный способ обнаружить рак до появления симптомов

Москва, 2 июля. Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о том, кому и когда необходимо пройти колоноскопию. Она опубликовала пост в Instagram.

Врач уточнила, что это единственный метод исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет. Она уточнила, что процедуру в профилактических целях нужно пройти после 45 лет. При этом, если у родственников обнаруживались рак или полипы, рекомендуется пройти обследование на пять лет раньше. Врач добавила, что есть симптомы, символизирующие о необходимости срочного обращения к специалистам.

Речь идет о слизи в стуле, внезапном снижении веса или потери аппетита, а также анемии с невыявленной этиологией.

«Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше, так как колоректальный рак постоянно «молодеет». Сейчас он уже занимает второе место среди онкологических заболеваний во всем мире», — уточнила она.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

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