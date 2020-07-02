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Назван единственный способ обнаружить рак до появления симптомов

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Назван единственный способ обнаружить рак до появления симптомов

Москва, 2 июля. Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о том, кому и когда необходимо пройти колоноскопию. Она опубликовала пост в Instagram.

Врач уточнила, что это единственный метод исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет. Она уточнила, что процедуру в профилактических целях нужно пройти после 45 лет. При этом, если у родственников обнаруживались рак или полипы, рекомендуется пройти обследование на пять лет раньше. Врач добавила, что есть симптомы, символизирующие о необходимости срочного обращения к специалистам.

Речь идет о слизи в стуле, внезапном снижении веса или потери аппетита, а также анемии с невыявленной этиологией.

«Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше, так как колоректальный рак постоянно «молодеет». Сейчас он уже занимает второе место среди онкологических заболеваний во всем мире», — уточнила она.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

 Назван единственный способ обнаружить рак до появления симптомов

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Источник: Instagram
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