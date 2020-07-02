Постпред Крыма назвал никчемными угрозы Украины о введении новых санкций

Москва, 2 июля. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал никчемными угрозы Киева о введении новых санкций в отношении полуострова.

Он добавил, что они продиктованы нарастающим страхом перед тем, что мир все больше узнает правду о благополучной жизни российского Крыма. Как пишет РИА Новости, он объяснил действия Киева.

«Демарши и причитания Киева о поездках иностранных наблюдателей и делегаций в Крым, как и угрозы никчемными санкциями, уже давно никого не удивляют и не пугают. Эти угрозы лишь выдают нарастающий страх перед тем, что мир все больше узнает правду о благополучной жизни российского Крыма», — уточнил он.

Ранее Киев обратился к главе Европарламента и главе комитета Европарламента по иностранным делам с призывом осудить визит французских евродепутатов в Крым, сообщила пресс-служба украинского представительства при Евросоюзе. Французские депутаты Европарламента должны прибыть в Крым 30 июня и пробыть на полуострове до 2 июля.

Крым вернулся в состав РФ после референдума в 2014 году, на котором абсолютное большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. В Москве неоднократно отмечали, что волеизъявление крымчан было сделано демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.

Западные страны, поддерживая Украину, ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом. В частности, 29 июня ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев.

Стоит отметить, что в последнее время многие европейские политики высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций.