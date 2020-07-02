Доктор Комаровский развеял миф о пользе черники для зрения

Москва, 2 июля. Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно. Об этом в своем Instagram заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

«В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение», — объяснил Комаровский.

По его словам, на зрение также положительно влияют хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда. При этом специалист подчеркнул, что вреда от употребления черники нет.

Ранее Евгений Комаровский сообщал об опасности использования детьми ватных палочек для чистки ушей. Он отметил, что лишь на США ежегодно приходится 12,5 тыс. случаев повреждения структуры уха у детей из-за их использования. По его словам, от неосторожной эксплуатации ватных палочек могут пострадать барабанные перепонки, а также возникнуть проблемы не только со слухом, но и вестибулярным аппаратом.

Офтальмолог Вячеслав Куренков ранее отмечал, что неправильно подобранные солнцезащитные очки могут повредить структуру глаза и даже привести к тяжелым заболеваниям. По словам специалиста, далеко не все очки способны защитить от вредного ультрафиолета. Куренков рекомендует приобретать очки в специализированных магазинах, чтобы не купить подделку.