Доктор Комаровский развеял миф о пользе черники для зрения

Москва, 2 июля. Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно. Об этом в своем Instagram заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский.
«В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение», — объяснил Комаровский.
По его словам, на зрение также положительно влияют хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда. При этом специалист подчеркнул, что вреда от употребления черники нет.
Вопрос: Здравствуйте, Доктор Комаровский! Лето на дворе, и уже вовсю пошли ягоды. Особенно хвалят чернику — мол, в ней так много всего полезного, а для зрения она вообще панацея. Есть и таблетки черники в аптеках. Действительно ли она так полезна? Потому что цена кусается, не хочется просто так тратить деньги. ⠀ Ответ: Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение. ⠀ Тем не менее хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже оказывает на зрение положительное влияние. Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно! ⠀ #докторкомаровский #вопросЕОК #вопросответ #черника #ягоды #лето #польза #зрение
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