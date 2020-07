Доктор Комаровский развеял миф о пользе черники для зрения

Вопрос:⁣ Здравствуйте, Доктор Комаровский! Лето на дворе, и уже вовсю пошли ягоды. Особенно хвалят чернику — мол, в ней так много всего полезного, а для зрения она вообще панацея. Есть и таблетки черники в аптеках. Действительно ли она так полезна? Потому что цена кусается, не хочется просто так тратить деньги.⁣ ⠀⁣ Ответ:⁣ Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение.⁣ ⠀⁣ Тем не менее хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже оказывает на зрение положительное влияние. Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #вопросЕОК #вопросответ #черника #ягоды #лето #польза #зрение

