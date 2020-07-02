Иосиф Пригожин сравнил артистов с крепостными

Москва, 2 июля. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал собственное высказывание о том, что в связи с отменой выступлений артисты оказались в тяжелом положении, сравнив их с крепостными.

По мнению Пригожина, творческая интеллигенция имеет право на государственную поддержку, также как представители любой другой профессии. В отличие от зарабатывающих участием в телевизионных эфирах и фестивалях коллег за рубежом, российские артисты «работают, как крепостные», считает продюсер. В качестве примера он привел фестивали песен, на которых известные артисты часто сидят в жюри. По словам Пригожина, артисты за это деньги не получают.

«Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив», — сообщил Пригожин.

Продюсер считает, что изменить ситуацию в лучшую для артистов сторону можно, если всем вместе заявить об окончании «халявы».

«Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер также напомнил, что в СМИ появлялись сообщения о некоторых представителях шоу-бизнеса, которые критически прокомментировали его слова о положении артистов в период пандемии. Однако в личном общении они опровергли сказанное. Из этого продюсер сделал неоднозначный вывод.

«Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза», — цитирует Пригожина портал Собеседник.ru.

В мае Пригожин заявил, что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Продюсер подчеркивал, что COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления.