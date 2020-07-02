Пушков оценил статью о «стараниях Макрона понравиться Путину»

Москва, 2 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил публикацию немецкого издания Frankfurter Allgemeine о «стараниях Макрона понравиться Путину». Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

Авторы статьи отметили, что после просмотра кадров видеоконференции между президентами РФ и Франции у них возникло ощущение, что Путина и Макрона связывает крепкая дружба. По их мнению, таким образом Макрон пытается предотвратить тревожное для него сближение Москвы и Пекина.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что президент Франции осознает, насколько велик потенциал взаимодействия с Россией.

«Он понимает, что избитая формула «диалог с позиции силы» стерильна: «позиция силы» убивает диалог. С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение — с Россией», — пишет Пушков.

Напомним, что беседа Эммануэля Макрона и Владимира Путина состоялась 26 июня. Главы государств обсудили стратегическую стабильность, а также договорились активизировать работу по этой теме в формате «2+2» при участии министров иностранных дел и обороны.

Ранее Алексей Пушков отмечал, что США использовали ситуацию на Украине в качестве повода для исключения России из G8, но отношения между государствами начали портиться задолго до этого. По словам сенатора, Москва теперь сконцентрирована на работе в рамках G20, в то время «Большая семерка» является устаревшим форматом, которому уже более 45 лет.