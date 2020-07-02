Врач рассказал, чем полезна крапива

Москва, 2 июля. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, чем полезна крапива, и посоветовал включать ее в рацион.

Эксперт отметил, что крапива содержит много биоактивных веществ, в том числе витамин B9 или фолиевую кислоту, флавоноиды и аскорбиновую кислоту (витамин С). Растение полезно для обмена веществ и может стать «фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток».

Гинзбург напомнил, что нехватка витамина B9 приводит к депрессии, болезням сердечно-сосудистой системы и анемии. От фолиевой кислоты во многом зависят структура волос, состояние кожи и ногтей. Витамин С, по словам специалиста, называют универсальным лекарством.

Употреблять крапиву могут практически все, отметил Гинзбург, призвав соблюдать осторожность при заболеваниях желудка

«Самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы — это в супах и в летних салатах. Противопоказаний для употребления крапивы практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни», — цитирует врача радио Sputnik.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть, список возглавила клетчатка. Предпочтение следует отдавать богатым пищевыми волокнами овощам. Хорошим вариантом будут разные виды капусты, в которой, как отметила врач, высокое содержание тартроновой кислоты, препятствующей откладыванию лишних килограммов. Однако людям, имеющим заболевания щитовидной железы, следует проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем включать ее в свой рацион.