Бойфренд Бузовой потратил баснословную сумму на лечение заболевшей коронавирусом матери

Москва, 2 июня. Блогер и бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян потратил баснословную сумму на лечение матери от коронавируса. У женщины было поражено 40% легких, сообщает портал «Дни.ру».

Возлюбленный Бузовой долго не сообщал о диагнозе матери, так как не желал привлекать внимание подобным образом. Он переживал за мать и опасался, что все закончится трагично. Отмечается, что у женщины было диагностировано поражение 40% легких.

Несмотря на все сложности, медикам удалось спасти жизнь матери блогера. Манукян признавался, что в обычную клинику положить ее не получилось, поэтому блогер воспользовался услугами частной клиники. 10 дней госпитализации обошлись Давиду в 900 тыс. рублей. Это не стало большой проблемой для сетевого инфлюенсера, который зарабатывает крупные суммы благодаря рекламе в своих соцсетях.

Теперь Манукян и Бузова регулярно сдают анализы на коронавирус и соблюдают меры предосторожности.

Ранее Давид Манукян исполнил свою давнюю мечту и купил дорогой автомобиль. Он похвастался, что стал обладателем первой в России модели популярной серии. Блогер сказал подписчикам, что его машина «настолько офигенная, что он ее не покажет». Однако интернет-пользователи установили, что бойфренд Бузовой, вероятно, приобрел BMW Х6 М Competition. Цена этой модели составляет от 9,7 до 11,6 млн рублей.