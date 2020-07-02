Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина боится возвращения Донбасса

Киев, 2 июля. Власти Украины боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По мнению Мураева, страх украинских властей заключается в том, что Киеву придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать деньги на восстановление территорий, а также решать — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего открывать уголовные дела против последних.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — подчеркивает экс-депутат Рады.

Напомним, что в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Население восточных регионов Украины поддержало создание Луганской и Донецкой народных республик после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13 тыс. человек.

Ранее Евгений Мураев заявлял, что президент Владимир Зеленский поставил Украину на грань катастрофы, так как в стране продолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. По его словам, Зеленский не реализовал свои предвыборные обещания. Мураев подчеркнул, что сложившаяся ситуация является последствием внешнего управления страной.