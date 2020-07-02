Пушков обвинил «забившегося в угол» Зеленского в слабости

Москва, 2 июля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал уголовное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявив о слабости действующего главы государства Владимира Зеленского. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, «Зеленский совсем слаб». Решительным и смелым он был всего лишь раз — на дебатах с Порошенко на стадионе.

«Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: «Я — ваш приговор!». Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол», — отметил Пушков.

Сенатор считает, что нерешительность Зеленского показывает его несостоятельность в качестве политика и неспособность к действиям.

Ранее судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк заявил, что судебное заседание будет продолжено 8 июля. По его словам, данное решение принято в связи с необходимостью обеспечить явку в суд свидетелей и понятых, которые присутствовали при вручении обвинения экс-президенту Украины.

По словам Порошенко, правоохранительные органы Украины расследуют в отношении него 24 уголовных дела, еще три дела закрыты. Экс-президент признался, что правоохранители не сообщали ему официально о количестве заведенных дел. Порошенко полагает, что с помощью уголовного преследования нынешние власти пытаются отвлечь внимание от накопившихся в стране проблем.

По его словам, действующий президент Украины Владимир Зеленский связывает затруднительное положение в стране не с тотальной некомпетентностью, а с «враждебными сценариями» в лице бывшего национального лидера.