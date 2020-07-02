Шварценеггер показал секретный способ «накачать» мышцы ртом

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер показал, как можно накачать мышцы, если нет времени на походы в спортзал. Шуточный видеоролик он разместил у себя в Instagram.

«Порой у нас у всех возникают проблемы с накачкой бицепса — например, вы не успеваете ходить в зал, чтобы тренироваться, — просто накачивайте его так», — говорит Шварценеггер.

Он посоветовал подписчикам вставить большой палец в рот и дунуть в него, а если они хотят накачать грудную мышцу, то для этого подойдет указательный палец. После этого он показал, как «надувает» свои бицепсы и грудную клетку.

Ранее Шварценеггер признавался, что чуть не разрушил карьеру Сильвестра Сталлоне. Он рассказал, что отчасти виноват в самой неудачной роли своего коллеги. Создатели фильма «Стой! Или мама будет стрелять» предложили Шварценеггеру главную роль, но тот отказался, посчитав ленту провальной. После этого продюсеры обратились с аналогичным предложением к Сталлоне. Тот позвонил «железному Арни» и спросил, предлагали ли ему снятся в этой комедии. Шварценеггер соврал, что всерьез размышляет о роли «в столь успешной картине». Сталлоне решил опередить оппонента и согласился на съемки, о чем позже неоднократно жалел.