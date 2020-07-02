«Престарелый» Нагиев взволновал подписчиц своим оголенным торсом

Москва, 2 июля. Оголенный Нагиев взволновал подписчиц в своем Instagram. Актер и шоумен предстал в кадре весь взмокший от пота и обнаженный минимум по пояс.

На кадрах показано, как с шоумена льется пот. Нагиев сопроводил видео самокритичной подписью. Он посчитал себя «престарелым».

«В моем возрасте, наверное, петтинг не должен быть дольше двух минут. Иначе вот. Чуть в отруби не превратился. Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации», — пишет актер.

Поклонники посчитали, что актер иронизирует, говоря об усталости от любовных утех. Жалобы на возраст фанаты восприняли не иначе как шутку.

«Самый харизматичный мужчина!» — пишет yuli_yuli_a. «Как можно быть таким секси в таком возрасте?» — спрашивает bauer_photo_. «Что за капитальный красавчик такой?» — поинтересовался nariman_0888. «Еще медленнее, я не успеваю насладиться…» — комментирует i_lavalove. «Брутальность зашкаливает» — отметила larisaalmatova.

Ранее Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своей возлюбленной. Шоумен не любит афишировать свою личную жизнь, но все-таки поделился некоторыми подробностями. Нагиев подчеркнул, что ценит дружбу, а его женщина — его лучший друг. По его словам, любимая, которая дослужилась с ним до генеральши знает, что он почти не изменился как человек. Шоумен признался, что дома он остается «простым парнем», несмотря на множество сценических образов.