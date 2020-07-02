На Украине озвучили сценарий применения «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Киев, 2 июля. Глава входящего в состав концерна «Укроборонпром» конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования новой крылатой ракеты Украины Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Мнением эксперт поделился в интервью YouTube-каналу «Security Talks».

При атаках на разные типы кораблей Коростелев предполагает применять от одной до трех ракет. По его словам, на кораблях обычно присутствуют предназначенные для борьбы с крылатыми ракетами противоракетные системы, но они имеют ограниченное действие.

«Обыкновенно это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению», — озвучили сценарий применения Р-360 эксперт.

Коростелев отметил, что сбить ракету позволяет около 20 секунд непрерывной работы пушек, после чего корабль ненадолго остается «голым». Поэтому, если в течение 30 секунд или минуты корабль атакует еще одна ракета, то защититься от нее будет сложно. По словам специалиста, «это обыкновенная дуэльная ситуация».

Эксперт также оценил последствия поражения цели крылатой ракетой.

«Это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения», — заключил Коростелев.

Он предположил, что для производства дивизиона комплекса РК-360МЦ «Нептун» Украине потребуется чуть менее года.

Вес крылатой ракеты Р-360 составляет 870 кг, она способна нести боеголовку массой 150 кг. Дальность поражения целей — до 280 км, а скорость — около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Ранее на Украине заявляли, что новая крылатая ракета «угрожает» Крымскому мосту. Кроме того, украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна «дотянуться» до российских военных кораблей в Новороссийске, сообщает RT.

Эксперт допустил, что головка самонаведения ракеты может иметь лучшие характеристики и большую помехозащищенность, чем у российского аналога Х-35. В то же время Жирохов признал, что на этапе серийного производства Р-360 причиной «серьезных проблем» может послужить ухудшившееся финансовое состояние страны.