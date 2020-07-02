Трамп сравнил себя с героем вестерна, говоря о пользе медицинских масок

Вашингтон, 2 июля. Президент США Дональд Трамп сравнил себя с персонажем вестерна, говоря о пользе ношения медицинских масок.

«Я надевал маску, мне даже понравилось, как я выглядел... Это была темная, черная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер», — отметил американский президент в интервью Fox Business.

Трамп подчеркнул, что он полностью поддерживает ношение масок. По его словам, «маски — это хорошо».

Напомним, что Одинокий рейнджер — вымышленный персонаж ряда американских фильмов о Диком Западе. Черная маска Одинокого рейнджера скрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот, как советует медики на фоне пандемии коронавируса.

Ранее президент США на протяжении длительного периода демонстративно отказывался носить маску на публичных мероприятиях, мотивируя это тем, что те, кто с ним контактируют, регулярно сдают анализы на коронавирус.

Недавно Дональд Трамп предложил назвать коронавирус SARS-CoV-2 «Ухань» или «Кунг-флю». Тем самым глава Белого дома сделал отсылку к китайскому боевому искусству кунг-фу и слову «простуда» на английском языке. Президент США в своих речах часто акцентирует внимание на том, что коронавирус появился в Китае. Он признавался, что питает все большую злобу в отношении КНР из-за распространения коронавируса.