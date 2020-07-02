Эксперт объяснил, почему можно не устанавливать обновления на смартфон

Москва, 2 июля. Обновления на смартфон иногда можно не устанавливать, так как многие новшества часто оказываются «сырыми». Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

«В принципе можно иногда не устанавливать обновление на смартфон, но если мы берем совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, «дырок», через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений», — говорит эксперт.

По его словам, среднестатистический владелец смартфона имеет на своем девайсе около сотни различных сервисов, но регулярно использует лишь 8-9 приложений. Кусков подчеркнул, что на 100 приложений за неделю приходится устанавливать не менее 25 обновлений.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов предупреждал, что постоянно включенная функция Wi-Fi может привести к взлому смартфона и помочь мошенникам завладеть персональными данными владельца.

Денис Кусков также советовал отключать смартфон во время поездок по стране или на даче, так как гаджеты быстрее разряжаются в зоне плохого сигнала сотовой связи. Эксперт отметил, что если ближайшая базовая станция расположена далеко, то телефон тратит больше энергии.