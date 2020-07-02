Виктория Боня пожаловалась на одиночество

Москва, 2 июля. Телеведущая и бывшая участница телешоу «ДОМ-2» Виктория Боня пожаловалась на неустроенную личную жизнь, рассказывать публике о новых романах она перестала после расставания с бизнесменом Пьером Андюраном.

Поклонники нередко приписывали 40-летней Боне возлюбленных, но сама звезда лишь теперь раскрыла подробности личной жизни. Подписчики телеведущей в очередной раз обратились к ней с вопросом об избраннике. На этот раз звезда прямо ответила, что свободна, и такое положение вещей ее не устраивает.

«Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество», — цитирует Боню журнал Star hit.

Поклонники телеведущей неоднозначно отреагировали на ее высказывание. Одни посочувствовали звезде, другие сочли ее ответ иронией, так как Боня всегда уверяла, что у нее не возникает проблем на личном фронте.

Ранее телеведущая сообщила о получении пособия в размере МРОТ. Она рассказала, что о перечислении субсидии от государства ей сообщила бухгалтер. Деньги поступили на счет 26 июня. Боня обратила внимание, что не просила заявление на выплату.

По ее словам, полученные деньги абсолютно не покроют понесенные убытки в ходе пандемии и вынужденного простоя. Боня подчеркнула, что готова пособие и еще две такие суммы перевести нуждающимся семьям. Ведущая выразила сожаление, что размер надбавки составляет 12 тысяч, а не 150 тысяч.

В середине июня Боня выступила со скандальным заявлением призвав власти помогать бизнесменам, которые были вынуждены временно прикрыть бизнес. Звезда также отметила, что вместо этого деньги раздаются «алкоголикам и нищебродам», которые ни к чему не стремятся. Такая мера приводит к росту числа бездельников, выразила мнение теледива.