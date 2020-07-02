Чехова показала свое школьное фото с «фингалом под глазом»

Москва, 2 июля. Теле- и радиоведущая Анфиса Чехова удивила поклонников, показав свою фотографию школьных времен. Воспоминаниями звезда поделилась на своей страничке в соцсети Instagram.

По словам Чеховой, старое фото нашла бывшая одноклассница, с которой она дружила с последних классов школы. На черно-белой фотографии будущая селебрити выглядит серьезной и немного расстроенной.

«Моя подруга нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16 лет. А в глазах — вся скорбь еврейского народа», — говорится в подписи к снимку.

Чехова отметила, что ее никто не бил и «фингал под глазом» имеет естественное происхождение.

Фотография телеведущей произвело на подписчиков сильное впечатление. Некоторые из пользователей удивлялись, что со школьных времен звезда ничуть не изменилась. Другие разглядели во внешности звезды цыганские черты.

Несмотря на бурную дискуссию, поклонники Чеховой сошлись во мнении, что и в юном, и во взрослом возрасте телеведущая выглядела отлично.

«Шикарно! Вы почти не изменились!», «Анфиса, что произошло? Вы решили раскрыть свою национальность? Похожи на цыганку!», «Боже, какая милашка!», «Юная! Наивная! И в глазах растерянность… Так мило!» — цитирует поклонников звезды «Пятый канал».

Ранее Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте сделанные во время отдыха на пляже в Сочи фотографии. На одном из снимков ведущая сидит на камне спиной к камере. В подписи под фотографией она спросила у своих подписчиков, заметили ли они, какое необычно красивое море. Однако многие фанаты обратили внимание не на пейзаж, а на фигуру звезды, заподозрив, что снимки были специально обработаны.