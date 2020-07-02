Фото грозного Карелина напугало иностранцев

Москва, 2 июля. Фотография трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина напугала иностранцев. Снимок разместил на своей странице в Instagram спортивный комментатор Джо Роган.

Роган опубликовал колоритное архивное фото Карелина во время поединка. На снимке спортсмен выглядит максимально напряженным.

«Время от времени мне нравится доставать эту фотографию великого русского борца Александра Карелина, просто чтобы напомнить себе о том, какой я невероятный слабак», — подписал пост Роган, являющийся мастером боевых искусств.

Фолловеры комментатора обратили внимание на выражение лица и силу спортсмена.

«Мужик просто бог среди смертных», — пишет в комментариях пользователь под ником hunterburson.

«Мне все равно, что кто-то говорит, Карелин — величайший олимпиец всех времен. Непобедимый в течение двух десятилетий», — добавил roehlk.

«Бро, если бы люди знали его историю и то, как он жил все время, пока он тренировался, они все бы поняли, что мы все слабаки», — написал американский боец смешанного стиля Джош Томсон.

«Это убийца убийц», — прокомментировал американский борец, олимпийский чемпион в вольной борьбе Генри Сехудо.

«Какой зверь!» — восхитился kgalleg5.

«Он выглядит так, будто сможет выбить правду из любого политика», — добавил thomasito_martin.

Карелин — герой РФ, трехкратный чемпион Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы, победитель Кубка «Абсолютный чемпион мира». Его четырежды награждали «Золотым поясом» как лучшего борца планеты.

За свою спортивную карьеру выиграл 888 поединков и потерпел всего два поражения. Имя Карелина занесено в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку в течение 13 лет он не проиграл ни одной схватки.