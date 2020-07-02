Виктор Проскурин жаловался на боли в груди перед смертью

Москва, 2 июля. Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, сообщает MK.RU.

В конце мая актеру пришлось вызывать скорую помощь. Проскурин жаловался на боли в груди и температуру. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «бронхопневмония».

Жена артиста Ирина Хонда говорит, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). У него случился очередной приступ. Проскурина отвезли в больницу, где он скончался. По мнению Ирины Хонды, недуг у ее супруга развился на фоне чрезмерного курения. Также она напомнила, что у него был диагностирован рак, однако причиной смерти стал не он.

Как отмечает Хонда, коронавируса у артиста выявлено не было. Смерть Виктора Проскурина стала неожиданностью для его жены.

Основатель ВИА «Синяя птица» Юрий Метелкин ранее прокомментировал уход из жизни своего друга Виктора Проскурина. По его словам, июнь стал для него «черным месяцем» из-за смерти ряда близких людей.

Ранее Ирина Хонда сообщала, что прощание с Виктором Проскуриным запланировано на 4 июля. Родные актера намерены запросить у московских властей разрешение на публичную церемонию. Прощание с артистом, вероятно, состоится в Доме кино, однако вопрос еще не решен окончательно.