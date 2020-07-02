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Противоречия с США толкают Германию на сближение с Россией

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Противоречия с США толкают Германию на сближение с Россией

Москва, 2 июля. Сближению Берлина с Москвой во многом способствует обострение американо-немецких отношений, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин во время председательства ФРГ в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией. По его словам, страны сообща могут отвечать на «масштабные вопросы будущего», в частности, речь шла о пандемии COVID-19 и климатических проблемах.

В беседе с RT Оленченко отметил, что «между США и Германией появился целый клубок противоречий». Это касается и экономического соперничества, и вопросов пребывания американской армии на немецкой земле.

«И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение. В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера», — добавил аналитик.

Оленченко отметил, что месяцем ранее тенденция на ухудшение отношений между Берлином и Вашингтоном стала еще более очевидной. При этом власти Германии вновь и вновь говорят о необходимости проводить самостоятельную политику, без оглядки на США.

Противоречия с США толкают Германию на сближение с Россией

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью ряду европейских газет обсудила влияние политики США в Европе. По ее словам, остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером, и должен соответствующим образом скорректировать свои приоритеты. Меркель подчеркнула, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает их собственным интересам.

1 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. Как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, данное решение «усилит сдерживание России».

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Источник: RT
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