ВСУ учились «искать и уничтожать» вражеские подлодки в Черном море

Киев, 2 июля. Морская авиация ВСУ в течение пяти дней тренировалась искать подводные лодки на побережье Черного моря, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В учениях на территории Николаевской области принимали участие вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолет Ан-26, экипажи которых практиковались в поиске терпящих бедствие плотов, а также проводили спасательные операции. Отмечается, что кульминацией учений стал поиск «вражеской подлодки и нанесение по ней бомбовых и торпедных ударов».

«Отработали элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку», — сказано в сообщении.

Также в Минобороны Украины отметили, что еще одной важной задачей морпехов было обеспечение приема грузов с самолета Ан-26.

Ранее сообщалось, что США намерены передать Украине военное оборудование на более чем 60 млн долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. Посольство США в Киеве заверило, что сотрудничество Вашингтона с Украиной в сфере безопасности продолжаются. Напомним, что недавно НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями.