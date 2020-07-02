Родственники актера Числова не могут поделить его наследство

Москва, 2 июля. Родственники умершего в прошлом году актера Александра Числова не могут поделить наследство. Недавно состоялось первое заседание в рамках судебной тяжбы между его матерью и племянницей.

Отмечается, что за несколько месяцев до смерти Числов продал племяннице Светлане свою двухкомнатную квартиру на улице Лескова в Москве за 4,5 млн рублей. Мать актера Валентина Александровна просит признать сделку недействительной, утверждая, что она является наследником первой очереди, и квартира должна была достаться ей. Пожилая женщина назвала внучку профессиональным риелтором, а также упрекнула в том, что она сразу выставила «двушку» на продажу.

Светлана утверждает, что готова оказать Валентине Александровне финансовую помощь, либо предоставить ей за свой счет жилье в том месте, где она захочет.

«Валентина Александровна большую часть своей жизни прожила в Калужской области. Вот только требования, заявленные «представителями истца» о признании недействительной сделки — договора купли-продажи квартиры, по которому дядя продал свою квартиру мне, любимой племяннице, не имеют никакого отношения ни к воле, ни к желанию Валентины Александровны», — комментирует племянница актера.

Девушка говорит, что намерение актера передать ей квартиру подтверждается, как документально, так и показаниями свидетелей. Сторона истца настаивает на том, что сделка недействительна, а сам Числов скончался в ужасных условиях и при странных обстоятельствах. Следующее заседание состоится 17 июля.

Ранее сообщалось, что прошло очередное заседание суда по иску любовницы певца Евгения Осина — Елены Скорняковой. Женщина пытается отсудить часть наследства музыканта для несовершеннолетней дочери Насти Годуновой. По словам Скорняковой, Осин является ее отцом. Адвокат семьи певца отмечает, что у Скорняковой нет никаких доказательств родства ее дочери с Осиным.